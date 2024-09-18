الابيض: بنوك الدم استقبلت اكثر من 2000 حالة تبرع خلال 3 ساعات وهي النسبة الاكبر في تاريخ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 13:34
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المقاومة الإسلامية: هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته الثلاثاء
يديعوت أحرونوت: عملية التفجير في لبنان لن تدفع حزب الله إلى وقف نشاطه الهجومي ضد الشمال بل إلى التصعيد
يديعوت أحرونوت: هل يتصور أحد أنه بعد ما حصل سيقرر حزب الله إلقاء سلاحه فالمصابون سيتعافون ويعودون لعملهم
وزير الصحة فراس الأبيض: حصيلة الشهداء حتى الآن هي 12 شهيداً بينهم طفلان 8 سنوات و11 سنة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالاً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عبر خلاله عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة
رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني في بيروت: قمنا بإحضار فرق الإنقاذ وجراحي العيون للتخفيف من آلام المصابين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الابيض: بنوك الدم استقبلت اكثر من 2000 حالة تبرع خلال 3 ساعات وهي النسبة الاكبر في تاريخ لبنان
منذ 12 mins
18 September، 2024
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