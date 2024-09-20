يديعوت أحرنوت: عملية التفجير في لبنان لن تدفع حزب الله الى وقف نشاطه الهجومي ضد الشمال بل الى التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 12:04

يديعوت أحرنوت: عملية التفجير في لبنان لن تدفع حزب الله الى وقف نشاطه الهجومي ضد الشمال بل الى التصعيد

منذ 2 يوم 18 September، 2024
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