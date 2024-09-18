طوفان الأقصى | “إسرائيل” تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 348 على التوالي

تتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، والتي دخلت اليوم الاربعاء يومها الـ 348 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف عدد من المنازل في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين الذين لا زال غالبيتهم عالقون تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و252 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و497 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقاً لبيان وزارة الصحة الصادر اليوم الثلاثاء.

هذا وأعلن الدفاع المدني بغزة أن قصفاً إسرائيلياً يستهدف منزلا في شارع وادي العرايس في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وطاقمه توجهت إلى المكان وانتشلت فجر اليوم الأربعاء شهيدين و8 إصابات من المنزل الذي يعود لعائلة حجاج.

وقال الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت 3 شهداء وخمس إصابات إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة القوقا بمخيم الشاطئ قرب سوق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، مساء الثلاثاء، وعُرف من الشهداء كل من (محمد عاطف القوقا، عمر أبو مسامح، مهند أبو غبن).

ونسف الاحتلال مساء الثلاثاء مربعات ومبانٍ سكنية شمال وغرب مدينة رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

المصدر: وكالات