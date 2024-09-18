عطايا: الاحتلال يسعى من خلال عدوانه إلى التصعيد وجر المنطقة إلى حرب ولا بد أن يدفع الاحتلال ثمناً باهظاً لجريمته – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:46

عطايا: الاحتلال يسعى من خلال عدوانه إلى التصعيد وجر المنطقة إلى حرب ولا بد أن يدفع الاحتلال ثمناً باهظاً لجريمته

منذ 42 mins 18 September، 2024
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