حركة حماس: ندين بشدة العمل الارهابي الصهيوني ضد لبنان ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2024 - 22:08

حركة حماس: ندين بشدة العمل الارهابي الصهيوني ضد لبنان ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة

منذ 46 mins 17 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة