الناطق باسم الحكومة العراقية: هذه الاحداث والتهديدات والاعتداءات الاخرى للكيان الغاصب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 22:08

الناطق باسم الحكومة العراقية: هذه الاحداث والتهديدات والاعتداءات الاخرى للكيان الغاصب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا

منذ 55 mins 17 September، 2024
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