حركة حماس: نثمّن جهاد وتضحيات إخواننا في حزب الله وإصرارهم على مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 22:08

حركة حماس: نثمّن جهاد وتضحيات إخواننا في حزب الله وإصرارهم على مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة

منذ 55 mins 17 September، 2024
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