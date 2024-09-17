حزب الله: شهداؤنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارا لأهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادا ميدانيا متواصلا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا في الدنيا والآخرة – موقع قناة المنار – لبنان
حزب الله: شهداؤنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارا لأهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادا ميدانيا متواصلا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا في الدنيا والآخرة