مراسل المنار: غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 19:04

مراسل المنار: غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان

منذ 30 mins 17 September، 2024
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