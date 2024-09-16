مراسل المنار: استهداف موقع العدو الصهيوني في “ظهر الجمل” عند حدود بلدة رامية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 23:06

مراسل المنار: استهداف موقع العدو الصهيوني في “ظهر الجمل” عند حدود بلدة رامية الجنوبية

منذ 8 mins 16 September، 2024
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