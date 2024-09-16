القيادي في حماس طاهر النونو: الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن هذه المعركة هي وجودية بالنسبة له – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 23:06

القيادي في حماس طاهر النونو: الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن هذه المعركة هي وجودية بالنسبة له

منذ 36 mins 16 September، 2024
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