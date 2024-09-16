المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبانٍ يستخدمها ‏جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 23:04

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبانٍ يستخدمها ‏جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏

منذ 2 ساعة 16 September، 2024
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