‫”يديعوت أحرونوت” العبرية: سقوط 3 صواريخ في منطقة متات ‫بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 18:28

‫”يديعوت أحرونوت” العبرية: سقوط 3 صواريخ في منطقة متات ‫بالجليل الغربي

منذ 54 mins 16 September، 2024
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