”يديعوت أحرونوت” العبرية: سقوط 3 صواريخ في منطقة متات بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 18:28
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إعلام العدو نقلا عن والد أحد الأسرى الصهاينة: الجيش لا يحقق أي إنجازات بل يعود علينا بالاضرار
السنوار: يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على بلدة حولا مستهدفة ثكنة راميم الصهيونية بصلية من صواريخ الكاتيوشا
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المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة
مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء استهداف الاحتلال مخبزا للنازحين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة
الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل جمعاً من علماء أهل السنة في إيران بالتزامن مع بدء أسبوع الوحدة الإسلامية
الإمام الخامنئي: هوية الأمة الإسلامية قضية جوهرية تتجاوز القومية والحدود الجغرافية لا تغير من حقيقتها
الإمام الخامنئي: من أهم الواجبات نصرة أهل غزة وفلسطين المظلومين ومن يخالف هذا الواجب سيتعرض للمساءلة الإلهية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا في الساعات الأخيرة بينهم طفل وأسرى سابقون من الضفة المحتلة
الرئيس الإيراني: الإبادة في غزة تجري أمام أنظار العالم والقوانين الدولية لا تحاسب "إسرائيل" على قتل الابرياء
الرئيس الإيراني: ضرورة التصدي "لإسرائيل" أمر لا يقبل النقاش وأميركا تدعم الكيان لتحفظ أمنه
الرئيس الإيراني: ما يمتلكه اليمنيون من صواريخ هو نتاج جهودهم والصواريخ المستخدمة في هجوم الأحد غير موجودة في إيران
الرئيس الايراني: لن نخضع للتهديدات والضغوط وعلى الاميركيين ان يلتزموا بتعهداتهم
السنوار : تضافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو
”يديعوت أحرونوت” العبرية: سقوط 3 صواريخ في منطقة متات بالجليل الغربي
منذ 54 mins
16 September، 2024
عاجل
الجليل الغربي
منطقة متات
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