الرئيس الايراني: أولويات السياسة الداخلية هي البحث عن لغة مشتركة وعن خطط التطوير وتنفيذها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 15:24

الرئيس الايراني: أولويات السياسة الداخلية هي البحث عن لغة مشتركة وعن خطط التطوير وتنفيذها

منذ 7 mins 16 September، 2024
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