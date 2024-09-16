طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 04:38

طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 56 mins 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة