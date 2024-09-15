استشهاد الشاب “زياد أبو صبيح” من عرعرة بالنقب المحتل منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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استشهاد الشاب “زياد أبو صبيح” من عرعرة بالنقب المحتل منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة
منذ 55 mins
15 September، 2024
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