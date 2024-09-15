المقاومة الإسلامية تستهدف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 20:30
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القوات اليمنية: العملية النوعية في يافا تأتي في إطار المرحلة الخامسة وهي تتويج لجهود القوة الصاروخية بتطوير التقنيات
القوات اليمنية: عوائق الجغرافيا والعدوان الأميركي ـ البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنعنا من نصرة فلسطين
القوات اليمنية: على العدو أن يتوقع الرد على عدوانه على الحديدة والمزيد من العمليات النوعية المقبلة
تظاهرات حاشدة في صنعاء وسائر المدن اليمنية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف ونصرة للشعب الفلسطيني
إعلام العدو: اندلاع حرائق عند الحدود الشمالية جراء القصف الصاروخي من لبنان
المقاومة الإسلامية شنّت هجوما جويا بسرب من المسيّرات على مقر كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن
المقاومة الإسلامية: هجوم سرب المسيّرات على ثكنة يردن جاء ردا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع أمس
المقاومة الإسلامية: قصفنا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيها إصابات مباشرة
الرئيس بري: ليكن المولد هذا العام عملًا وجهادًا لاستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي فهي سبيل الخلاص للوطن والإنسان
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
إعلام العدو: سقوط عدد من الاصابات بهجوم طائرة مسيّرة انطلقت من لبنان وأصابت قاعدة للجيش "الاسرائيلي" قرب نهر الأردن
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيدًا في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم
مراسل المنار: شهيدان بقصف صهيوني استهدف منطقة التعليم شمالي قطاع غزة
المقاومة الإسلامية تستهدف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة
منذ 2 ساعة
15 September، 2024
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مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 15-9-2024
بالصور | خروج مليوني يمني غير مسبوق في صنعاء والمحافظات احياءً لذكرى المولد النبوي ونصرة لغزة
المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى رداً على اعتداء العدو الذي طال البقاع ليل أمس
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