السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ 2040 كم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 17:06

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ 2040 كم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد

منذ 45 mins 15 September، 2024
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