الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر بحق عائلات في القطاع خلال الـ48 ساعة وصل منها للمستشفيات 64 شهيداً و155 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 14:06

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر بحق عائلات في القطاع خلال الـ48 ساعة وصل منها للمستشفيات 64 شهيداً و155 جريحاً

منذ 20 mins 14 September، 2024
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