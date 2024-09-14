وزارة الصحة بغزة: نناشد جميع المؤسسات الاممية والحقوقية الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 14:04
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المقاومة الإسلامية قصفت قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 في يفتاح اليفليط ومخازن التسليح والطوارئ فيها
قاعدة يفتاح اليفليط هي مقر لواء المدفعية والصواريخ الدقيقة 282 وقيادة فرق احتياط ومركز تسليح متقدّم وتحوي مخازن طوارئ
المقاومة الاسلامية شنت هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على مقر لواء حرمون 810 بإطار الرد على الاعتداء في بلدة كفررمان
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البيت الأبيض: زيارة عاموس هوكشتاين للمنطقة تدخل في إطار خفض التصعيد وتجنب توسع الصراع
البيت الأبيض: زيارة عاموس هوكشتاين للمنطقة تدخل في إطار خفض التصعيد وتجنب توسع الصراع
وزارة الصحة بغزة: نناشد جميع المؤسسات الاممية والحقوقية الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات
منذ 2 ساعة
14 September، 2024
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