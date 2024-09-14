المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 12:04
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المقاومة الإسلامية ردت على الاعتداء على كفررمان وقصفت قاعدة يفتاح اليفليط شمال غرب بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا
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البيت الأبيض: زيارة عاموس هوكشتاين للمنطقة تدخل في إطار خفض التصعيد وتجنب توسع الصراع
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا
منذ 2 ساعة
14 September، 2024
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