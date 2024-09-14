مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 06:10

مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 14 September، 2024
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