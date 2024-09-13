المقاومة ‏الإسلامية استهدفت موقع حدب يارين بصواريخ بركان ‏واصابته بشكل مباشر مما أدى الى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 22:08

المقاومة ‏الإسلامية استهدفت موقع حدب يارين بصواريخ بركان ‏واصابته بشكل مباشر مما أدى الى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه

منذ 1 ساعة 13 September، 2024
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