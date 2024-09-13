وزارة الصحة اللبنانية في تحديث لحصيلة الغارة الصهيونية على الأحمدية: شهيد و7 جرحى من بينهم 4 أطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 20:30

وزارة الصحة اللبنانية في تحديث لحصيلة الغارة الصهيونية على الأحمدية: شهيد و7 جرحى من بينهم 4 أطفال

منذ 54 mins 13 September، 2024
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