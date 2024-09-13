سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 18:48
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سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم”
منذ 1 ساعة
13 September، 2024
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