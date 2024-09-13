شهيدتان و7 جرحى معظهم أطفال بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 03:54

شهيدتان و7 جرحى معظهم أطفال بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 35 mins 13 September، 2024
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