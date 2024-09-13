المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا الاسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 02:22
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المقاومة الإسلامية ردت على استهداف الشهيدين المظلومين في البياضة وقصفت لأول مرة مستعمرتي روش هانيكرا ومتسوفا بالصواريخ
المقاومة الإسلامية هاجمت قاعدة ناحل غيرشوم بأسراب من الطائرات الانقضاضية رداً على استهداف العدو للشهيدين في البياضة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع زبدين في مزارع شبعا وموقع الرمثا بتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابتهما اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية
سرايا القدس- كتيبة طوباس: فجرنا عبوة معدة مسبقا في جيب عسكري "إسرائيلي" وحققنا إصابة مباشرة
وسائل اعلام سورية: شهيدان في قصف العدو بمسيرة على سيارة مدنية شرق خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا الاسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا
منذ 31 mins
13 September، 2024
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