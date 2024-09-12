مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يطلق رشقات رشاشة باتجاه بلدتي بليدا وكفرشوبا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 23:18

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يطلق رشقات رشاشة باتجاه بلدتي بليدا وكفرشوبا في جنوب لبنان

منذ 42 mins 12 September، 2024
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