قوات العدو الاسرائيلي تستهدف مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 21:46

قوات العدو الاسرائيلي تستهدف مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 14 mins 12 September، 2024
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