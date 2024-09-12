سرايا القدس – كتيبة طوباس: مقاتلونا تصدوا لقوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة في محاور القتال المختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 20:14

سرايا القدس – كتيبة طوباس: مقاتلونا تصدوا لقوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة في محاور القتال المختلفة

منذ 2 ساعة 12 September، 2024
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