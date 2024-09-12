سرايا القدس – كتيبة طوباس: مقاتلونا أمطروا قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص وفجروا عبوة في جيب عسكري محققين إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 20:14
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المقاومة الإسلامية هاجمت قاعدة ناحل غيرشوم بأسراب من الطائرات الانقضاضية رداً على استهداف العدو للشهيدين في البياضة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع زبدين في مزارع شبعا وموقع الرمثا بتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابتهما اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي العباد والمالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابات مباشرة
الإعلام الصهيوني: استقالة قائد الشرطة "الاسرائيلية" في الضفة الغربية عوزي ليفي
وسائل اعلام سورية: شهيدان في قصف العدو بمسيرة على سيارة مدنية شرق خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا
وسائل اعلام سورية: شهيدان في قصف العدو بمسيرة على سيارة مدنية شرق خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا
الرئيس الإيراني: نأمل أن ننجح في ردع الكيان الصهيوني الذي يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بدعمٍ أميركي - أوروبي
سرايا القدس – كتيبة طوباس: مقاتلونا أمطروا قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص وفجروا عبوة في جيب عسكري محققين إصابة مباشرة
منذ 2 ساعة
12 September، 2024
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