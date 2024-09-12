نادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو اعتقلت منذ أمس 40 من الضفة بينهم مريض كان يعالج في المستشفى وأسرى سابقون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 12:22

نادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو اعتقلت منذ أمس 40 من الضفة بينهم مريض كان يعالج في المستشفى وأسرى سابقون

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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