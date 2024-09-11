قصف مدفعي صهيوني شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 23:54
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قصف مدفعي صهيوني شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 9 mins
11 September، 2024
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