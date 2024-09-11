شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 مواطنا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء وإصابة عدد كبير بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال مدرسة الجاغوني التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يستهدف طيران الاحتلال الحربي مدرسة الجاعوني، وكان آخرها في الرابع من تموز الماضي، ما أدى لاستشهاد 16 مواطنا بعضهم أشلاء، وإصابة نحو 50 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

وفي 10 آب/ أغسطس الماضي، استشهد أكثر من 100 مواطن، وأصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين بمدرسة “التابعين” في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى.

كما استشهد في 4 آب، 30 مواطنا وأصيب العشرات معظمهم أطفال، في قصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وفي 3 آب الماضي، استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون في قصف استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

المصدر: وكالة وفا