الاحتلال يجدد عدوانه على الضفة الغربية.. 3 شهداء في طولكرم واعتداءات متواصلة في طوباس

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم. وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة مركبة في عزبة مسعود في ضاحية اكتابا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، كما أدت الغارة إلى اشتعال النيران في أحد المنازل القريبة.

وأفادت وزارة الصحة بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء في طولكرم، جراء قصف الاحتلال للمركبة، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ الـ28 من آب/أغسطس الماضي، إلى 50 شهيدا، بينهم 21 من جنين، و12 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، وشهيدة من نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت بأن طواقمها نقلت جثماني شهيدين من المركبة. وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا، ونقلت بجرافة هيكل المركبة التي تعرضت للقصف.

لحظة سحب جرافة الاحتلال المركبة التي تم استهدافها في عزبة الحج مسعود قرب #طولكرم والتي أدت إلى استشهاد 3 شبان pic.twitter.com/pDwpu64tKc — قناة المنار (@TVManar1) September 11, 2024

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، ومخيم نور شمس، لليوم الثاني على التوالي، حيث ألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين. وفجرت قوات الاحتلال وأحرقت عددا من منازل المواطنين، خلال عدوانها المتواصل على مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال صعدت من عدوانها على المخيم وسكانه، ودفعت بالمزيد من الجنود والآليات العسكرية الى حاراته، وسط التنكيل بالمواطنين وطردهم من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال فجرت وأحرقت عددا من المنازل في المخيم، منها إحراق منزل للمواطنين أبو فادي عمارة، ومدحت أبو عمشة، وفتحي وعزمي الغانم، وتبعها تفجير منزل أبو مالك السروجي في حارة السوالمة، ومنزل أحمد سليط وسط المخيم.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة الدخان الناتج عن اشتعال النيران في المنازل. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أربعة مواطنين بالاختناق جراء تفجير الاحتلال لمنزل في حارة البلاونة في المخيم.

ومنعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر من دخول المخيم، كما أفادت الجمعية باحتجاز قوات الاحتلال طاقم الإسعاف داخل المخيم أثناء توجهه لنقل حالة مرضية بعد تنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وانقطاع الاتصال مع أفراد الطاقم.

وواصلت جرافات الاحتلال تجريف البنية التحتية في شوارع المخيم، ما أدى إلى تخريب شبكات المياه والصرف الصحي، ومنازل المواطنين من أسوار وأدراج، وإغلاق مداخلها بالأتربة الناجمة عن التجريف، مما حال دون خروج المواطنين من منازلهم.

بالفيديو | مشاهد جديدة من عدوان قوات الاحتلال على مخيم #طولكرم pic.twitter.com/Xo5zpoOhJg

— قناة المنار (@TVManar1) September 11, 2024

كما واصلت قوات الاحتلال طرد عدد من المواطنين من منازلهم، وإجبارهم على النزوح قسرا تحت التهديد، مما حدا بقيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني في طولكرم إلى فتح أبواب مقرها لأكثر من (30) عائلة نازحة من المخيم.

وفي غضون ذلك، جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم نور شمس، وتمركزت في جبل النصر، وحارة المسلخ، وألحقت دمارا كبيرا فيها. وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء سيدة من منزلها في المخيم عبر رافعة، بعد أن دمر الاحتلال درج منزلها المكون من طابقين.

ونشرت قوات الاحتلال العشرات من الجنود المشاة في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة القريبة من مخيم طولكرم، وسط أعمال تمشيط وتفتيش فيها وإطلاق النيران بشكل عشوائي.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم، دون معرفة أعدادهم ومصيرهم حتى اللحظة، بسبب استمرار العدوان وتشديد الحصار على المخيم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 702 بينهم 159 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.

واليوم، قتل جندي صهيوني وجرح آخر في عملية دهس على حاجز بيت إيل العسكري قربَ رام الله. تزامنا مع مواصلة قوات العدو اعتداءاتها في عدد المناطق.

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على طوباس

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها وحصارها على مدينة طوباس، منذ 20 ساعة. وما زالت قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل مدينة طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية، وتفرض حظرا للتجول فيها وتواصل حصار مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تنتشر في المدينة، وتنشر القناصة على أسطح عدد من البنايات التي حولتها لثكنات عسكرية، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير وتخريب لمركبات وممتلكات المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

اشتباك مسلح عنيف بين مقاومين وقوات الاحتلال في شارع الثغرة داخل مدينة #طوباس بالضفة الغربية pic.twitter.com/fEhDCnSHK0 — قناة المنار (@TVManar1) September 11, 2024

وقال مدير نادي الاسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين هم: أيسر عزات حامد مسلماني (34 عاما)، وأمير باسم نجيب مسلماني (23 عاما)، وقتيبة جهاد سليمان أبو بشارة (21 عاما)، وعمار غالب مصطفى صوافطة (36 عاما)، ومحمد وائل غازي عبد الرازق (21 عاما)، بالإضافة إلى اعتقال الشاب أحمد بلال محمد عيسى بعد تفجير مركبته الخاصة، فيما احتجزت مواطنين آخرين وأفرجت عنهم لاحقا.

وفجرا، قصفت قوات الاحتلال، مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

ويؤدي استمرار عمليات المقاومة الى ازدياد مستوى القلق من انفجار الضفة الغربية المحتلة بوجه الاحتلال وعدم القدرة على السيطرة في ظل انشغال الجيش الهيوني على جبهتي غزة والشمال.

المصدر: مواقع