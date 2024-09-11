حماس: نؤكد على استمرار إيجابية الحركة بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 23:52
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المقاومة الإسلامية استهدفت حاجزًا عسكريًا في مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة
استهداف الحاجز العسكري في مستعمرة دان أتى ردًا على الإعتداءات خصوصًا على طريق النبطية-زبدين
المقاومة الإسلامية قصفت مربض الزاعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء على مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب
3 شهداء بقصف الأحتلال سيارة قرب ضاحية إكتابا في طولكرم
حماس اكدت في اللقاء استعدادها لتنفيذ الإتفاق على أساس إعلان بايدن في 31 أيار وتوافقات 2 تموز ورفضها لأي شروط مستجدة
حماس أكدت رفض أي مشاريع تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان وأن إدارة القطاع شأن فلسطيني يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية
حركة حماس والجبهة الديمقراطية: لا اتفاق ولا عقد صفقات مع الإحتلال إلا بوقف العدوان الشامل والانسحاب الكامل
الرئيس الإيراني: نأمل أن ننجح في ردع الكيان الصهيوني الذي يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بدعمٍ أميركي - أوروبي
المقاومة الإسلامية استهدفت كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات الصهيونية بصلية صاروخية
استهداف كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200 أتى ردًا على اعتداءات العدو خصوصًا الاعتداء والاغتيال في بلدة ميس الجبل
سرايا القدس- كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو في محور المسلخ بمخيم نور شمس
إعلام العدو: مقتل جندي "إسرائيلي" جراء عملية دهس قرب مستوطنة "جفعات آساف" شمال شرق رام الله
الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة خليل الحية التقى رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية في الدوحة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يواصل زيارة رسمية للعراق تستمر 3 أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين
الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي مشترك: نؤكد رفضنا لتوسيع رقعة الصراع وخرق سيادة الدول
الرئيس بزشكيان: تم توقيع 14 اتفاقية تعاون بين بغداد وطهران وهي نقطة انطلاق لتوسيع العلاقات بين البلدين
حماس: نؤكد على استمرار إيجابية الحركة بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار
منذ 2 ساعة
11 September، 2024
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