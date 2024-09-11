حماس: نؤكد على استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 23:52

حماس: نؤكد على استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 11 September، 2024
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