3 شهداء و7 جرحى بقصف صهيوني استهدف محيط مخبز الشرق في حي النصر غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 19:32

3 شهداء و7 جرحى بقصف صهيوني استهدف محيط مخبز الشرق في حي النصر غرب مدينة غزة

منذ 21 mins 11 September، 2024
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