المقاومة تفعّل صافرات الإنذار ومآذن المساجد تدعو للجهاد داخل مخيم نور شمس في طولكرم تزامنا مع اقتحام قوات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 19:30

المقاومة تفعّل صافرات الإنذار ومآذن المساجد تدعو للجهاد داخل مخيم نور شمس في طولكرم تزامنا مع اقتحام قوات العدو الاسرائيلي

منذ 39 mins 11 September، 2024
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