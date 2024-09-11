المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد هاني حسين عز الدين “إسماعيل” مواليد عام 2001 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2024 - 11:22

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد هاني حسين عز الدين “إسماعيل” مواليد عام 2001 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة