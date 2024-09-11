الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 5 شبان فلسطينيين في قصف جوي للعدو “الاسرائيلي” في مدينة طوباس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 11:22

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 5 شبان فلسطينيين في قصف جوي للعدو “الاسرائيلي” في مدينة طوباس بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
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