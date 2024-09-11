طوفان الأقصى | لليوم الـ 341.. الاحتلال يُواصل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التدميرية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، حيث دخلت الاربعاء، يومها الـ 341 على التوالي، حيث واصلت قوات الاحتلال قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، وارتكاب مجازر بحق المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، وارتقى خلال عمليات الاستهداف الإسرائيلية، ليلة وفجر الأربعاء، 27 شهيدًا، وأصيب العشرات بجروح مختلفة.

وارتكبت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء مجزرة جديدة مروّعة راح ضحيتها 13 شهيدًا وعشرات الإصابات، بعد قصف منزل لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وعُرف من بين الشهداء محمد حمدان القرا وزوجته مها طلال أبو ريدة وأولاده.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على القطاع إلى 41 ألفًا و33 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و925 جريحًا، وفقًا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة أمس الثلاثاء.

واستشهد 13 مواطنًا، فجر الأربعاء، في قصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وعُرف من بين الشهداء محمد حمدان القرا وزوجته مها طلال أبو ريدة وأولاده.

كما واستشهد صياد بعد استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خانيونس.

في منطقة بلوك سي بالنصيرات وسط القطاع، استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم منزلا لعائلة أبو عطيوي، حيث جرى انتشال 4 شهداء إلى جانب عدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة بالمخيم، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لخطورة حالتهم.

وأعلن الدفاع بغزة عن ارتقاء 9 شهداء بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، وعدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزل الدكتور بجامعة القدس أكرم النجار في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر محلية فان القصف على المنزل في جباليا أدى إلى استشهاد زوجة الشهيد الإعلامي هائل النجار وابنائه الستة والذي استشهد في قصف سابق خلال الحرب على غزة.

كما وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارة إسرائيلية على شارع غزة القديم بجباليا البد شمال قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء، منزلاً في مخيم البربج يعود لعائلة “سعدة” في بلوك ١٢ بالقرب من دوار الشهداء، وكان حصيلة الغارة استشهاد طفلة وإصابة 5 آخرين وصلوا لمستشفى العودة وتم تحويلهم لمستشفى الأقصى.

المصدر: وكالات فلسطينية