سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي في محاور الاشتباك وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة في مخيم نور شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 04:10

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي في محاور الاشتباك وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة في مخيم نور شمس

منذ 56 mins 11 September، 2024
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