سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا فجروا عبوة ناسفة بجرافة عسكرية صهيونية من نوع D9 في محور شارع نابلس محققين إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 04:08

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا فجروا عبوة ناسفة بجرافة عسكرية صهيونية من نوع D9 في محور شارع نابلس محققين إصابة مباشرة

منذ 59 mins 11 September، 2024
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