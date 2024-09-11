قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار على الصحفيين المتواجدين في شارع نابلس بمدينة طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 02:38

قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار على الصحفيين المتواجدين في شارع نابلس بمدينة طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
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