إصابات تصل الى مستشفى الإندونيسي جراء قصف العدو الاسرائيلي لمنزل في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 01:06

إصابات تصل الى مستشفى الإندونيسي جراء قصف العدو الاسرائيلي لمنزل في جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
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