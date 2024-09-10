مراسل المنار: عبور مسيرات باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الأعلى وفشل المنظومة الاعتراضية في الاختراق ودوي صافرات الانذار في العديد من المستعمرات بالتزامن مع انطلاق صلية صاروخية ايضا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 19:00

مراسل المنار: عبور مسيرات باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الأعلى وفشل المنظومة الاعتراضية في الاختراق ودوي صافرات الانذار في العديد من المستعمرات بالتزامن مع انطلاق صلية صاروخية ايضا

منذ 18 mins 10 September، 2024
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