شهيدة بقصف العدو الاسرائيلي لمسجد الفاروق في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 17:28

شهيدة بقصف العدو الاسرائيلي لمسجد الفاروق في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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