شهيدة و6 إصابات برصاص العدو الاسرائيلي في مدينة ومخيم طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 15:56

شهيدة و6 إصابات برصاص العدو الاسرائيلي في مدينة ومخيم طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 13 mins 10 September، 2024
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