أسامة حمدان لوزراء الخارجية العرب: الاحتلال الاسرائيلي يواصل فرض الحصار والتضييق على أبناء شعبنا خاصة بشمال غزة حيث الأمراض والمجاعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 15:56

أسامة حمدان لوزراء الخارجية العرب: الاحتلال الاسرائيلي يواصل فرض الحصار والتضييق على أبناء شعبنا خاصة بشمال غزة حيث الأمراض والمجاعة

منذ 14 mins 10 September، 2024
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